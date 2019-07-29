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29 июля 2019, понедельник, 23:00 18
Общество 2019-07-29T23:06:45+03:00
Українські Новини
Диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден, - защита

Диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден, - защита

Мустафа Найем
Мустафа Найем

Неизвестный повредил диск с видеозаписью избиения чеченцами депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) в Киеве.

Об этом в социальной сети Facebook написал его брат и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в понедельник, 29 июля, состоялось очередное судебное заседание по обвинению 3 представителей чеченской диаспоры в нападении на депутата Найема в Киеве.

В судебном заседании должны были пересматриваться видеозаписи инцидента из общегородской системы видеонаблюдения "Безопасный город". 

Но на оборудовании суда отсутствовало программное обеспечение для просмотра видеофайлов в формате, в котором их хранит "Безопасный город".

"На другом видео, которое должно было быть сегодня просмотрено, был записан еще один инцидент, который произошел после первого конфликта - Мустафа Найем гнался за нападающими до улицы Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами. Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно от подшивки к делу. Непонятно - порча доказательств была умышленной или случайной, и откроются ли файлы на поврежденном диске. Но мы примем меры, чтобы виновный в повреждении диска был найден и наказан", - написал адвокат.

Суд сделал перерыв в судебном заседании и решил продолжить просмотр видео 14 августа после решения технических проблем.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.

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