Диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден, - защита

Неизвестный повредил диск с видеозаписью избиения чеченцами депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) в Киеве.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал его брат и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что в понедельник, 29 июля, состоялось очередное судебное заседание по обвинению 3 представителей чеченской диаспоры в нападении на депутата Найема в Киеве.\r\nВ судебном заседании должны были пересматриваться видеозаписи инцидента из общегородской системы видеонаблюдения "Безопасный город". \r\nНо на оборудовании суда отсутствовало программное обеспечение для просмотра видеофайлов в формате, в котором их хранит "Безопасный город".\r\n"На другом видео, которое должно было быть сегодня просмотрено, был записан еще один инцидент, который произошел после первого конфликта - Мустафа Найем гнался за нападающими до улицы Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами. Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно от подшивки к делу. Непонятно - порча доказательств была умышленной или случайной, и откроются ли файлы на поврежденном диске. Но мы примем меры, чтобы виновный в повреждении диска был найден и наказан", - написал адвокат.\r\nСуд сделал перерыв в судебном заседании и решил продолжить просмотр видео 14 августа после решения технических проблем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 30 апреля группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.\r\nРанее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.