Кличко з відривом перемагає на виборах мера, - опитування

25% респондентів з Києва, опитаних центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати за чинного мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, 8% - за телеведучого, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 7% - за депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1+1 Медіа" олександр Ткаченко на виборах мера. Про свідчать результати опитування, передають Українські Новини. 6% опитаних готові проголосувати за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (1999-2006), колишнього голови КМДА Олександра Попова (2010-2013), 5% - за журналіста Дмитра Гордона і екс-депутата Ради та екс-віце-прем'єр-міністра Миколи Томенка, 4% - за телеведучого Сергія Притулу і екс-главу СБУ Ігоря Смешка. Крім того, опитування показало, що 51% респондентів обов'язково будуть брати участь у виборах мера, 32% - скоріше будуть, 7% - швидше не будуть, 5% - не будуть, 5% - не змогли відповісти. Опитування проводилося 6-11 листопада. Було опитано 1 015 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%. Як повідомляли Українські Новини, 36,6% киян, опитаних Київським міжнародним інститутом социаологии (КМІС) з 11 по 22 жовтня, готові проголосувати за Кличка, 18% - за Ткаченко, 12,6% - за Пальчевського на виборах мера Києва. У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва. Крім того, Ткаченко заявив, що Кличко перейшов в опозицію до нової влади і киянам.