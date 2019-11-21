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21 листопада 2019, четвер, 18:03 15
Політика 2019-11-21T18:05:33+02:00
Українські Новини
Кличко з відривом перемагає на виборах мера, - опитування

Кличко з відривом перемагає на виборах мера, - опитування

Виталий Кличко, КГГА, Александр Ткаченко, Київрада, Опитування, Андрій Пальчевський, Вибори мера Києва
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

25% респондентів з Києва, опитаних центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати за чинного мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, 8% - за телеведучого, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 7% - за депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1+1 Медіа" олександр Ткаченко на виборах мера.

Про свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

6% опитаних готові проголосувати за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (1999-2006), колишнього голови КМДА Олександра Попова (2010-2013), 5% - за журналіста Дмитра Гордона і екс-депутата Ради та екс-віце-прем'єр-міністра Миколи Томенка, 4% - за телеведучого Сергія Притулу і екс-главу СБУ Ігоря Смешка.

Крім того, опитування показало, що 51% респондентів обов'язково будуть брати участь у виборах мера, 32% - скоріше будуть, 7% - швидше не будуть, 5% - не будуть, 5% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 6-11 листопада.

Було опитано 1 015 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 36,6% киян, опитаних Київським міжнародним інститутом социаологии (КМІС) з 11 по 22 жовтня, готові проголосувати за Кличка, 18% - за Ткаченко, 12,6% - за Пальчевського на виборах мера Києва.

У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Крім того, Ткаченко заявив, що Кличко перейшов в опозицію до нової влади і киянам.

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