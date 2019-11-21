Гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, після збереження на незмінному рівні в середу, в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,20-24,23 UAH/USD, потім котирування почали знижуватись до 24,15-24,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,14-24,16 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,87% з 27,72 UAH/USD до 24,15 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 11 по 15 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку майже в 2 рази до 191,8 млн доларів.

Крім того, НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Також у жовтні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 200 млн доларів.

А в 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.