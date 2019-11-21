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  • Google оновив правила розміщення політичної реклами і ввів суттєві обмеження
21 листопада 2019, четвер, 16:47 3
Життя 2019-11-21T16:53:31+02:00
Українські Новини
Google оновив правила розміщення політичної реклами і ввів суттєві обмеження

Google оновив правила розміщення політичної реклами і ввів суттєві обмеження

Реклама, Google, Політична реклама
Google. Фото: Fredericksburg.com
Google. Фото: Fredericksburg.com

Компанія Google розробила і ввела нові правила розміщення політичної реклами, які суттєво ускладнять її таргетування. Про це зазначається в заяві компанії, опублікованій вчора, 20 листопада.

Так, повідомляється, що нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності.

Таке ограчничение означає, що орієнтувати політичну рекламу можна буде лише за трьома ознаками: вік, стать і місце розташування користувачів.

Також Google заборонить "робити завідомо неправдиві заяви, які можуть значно підірвати участь або довіру до виборчого або демократичного процесу", в тому числі ті, які намагаються ввести людей в оману щодо голосування.

Нові правила протягом тижня почнуть діяти у Великобританії, де в грудні пройдуть дострокові парламентські вибори. До кінця року вони будуть також введені для Євросоюзу, а з січня 2020 - для інших країн.

Як повідомляли Українські Новини, правозахисники вимагають від Google і Facebook перестати стежити за користувачами.

Тим часом Google змінив спосіб пошуку.

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