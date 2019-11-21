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21 ноября 2019, четверг, 15:37 15
Мир 2019-11-21T15:42:16+02:00
Українські Новини
Правозащитники требуют от Google и Facebook перестать следить за пользователями

Правозащитники требуют от Google и Facebook перестать следить за пользователями

Google, Facebook, Amnesty International, отслеживание
Онлайн-шопинг. Фото:pixabay.com
Онлайн-шопинг. Фото:pixabay.com

Правозащитная организация Amnesty International требует от технологических гигантов, в частности, Google и Facebook отказаться от бизнес-модели, которая предусматривает слежение за пользователями.

Соответствующий доклад правозащитники опубликовали в четверг, 21 ноября. В ней отмечается, что такие действия интернет-гигантов "абсолютно несовместимы с правом на частную жизнь", пишет DW.

Кроме того, по утверждениям АИ, Google и Facebook ограничивают ряд других прав - на свободу слова, на равенство и недискриминацию. В отчете отмечается, что практика компаний собирать и накапливать личные данные с целью использования для рекламных компаний является "беспрецедентным посягательством на право на частную жизнь".

По словам правозащитников, технологические гиганты заставляют пользователей соглашаться на "фаустовской соглашение" - согласиться предоставлять свои данные для доступа к сервисам Google и Facebook. "Этот повсеместный надзор подорвал саму суть права на частную жизнь'', - отмечается в отчете.

Кроме того, правозащитники призвали правительства стран мира юридически гарантировать право людей на неотслеживание рекламодателей или других третьих сторон.

В Facebook не согласились с обвинениями правозащитников с АИ и отрицали, что их бизнес-модель основана на слежении за пользователями. "Выбор лица пользоваться услугами Facebook, а также способы, в который мы собираем, получаем или используем данные, четко изложены и признаны пользователями и не могут уподобляться недобровольного (а часто и незаконного) слежения правительства", - написал в своем обращении директор по публичной политики Facebook Стив Саттерфилд.

В свою очередь, в Google не предоставили официального ответа на отчет Amnesty International, но также не согласились с его выводами.

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