Рябошапку просять провести експертизу запису можливого розмови Труби і Ситника

Рада громадського контролю при Національному бюро розслідувань просить генерального прокурора Руслана Рябошапку провести експертизу запису можливого розмови директора Державного бюро розслідувань Романа Труби і директора НАБУ Артема Ситника.

Про це йдеться в повідомленні Ради, передають Українські Новини.

Так, Рада просить провести експертизу записаної розмови в межах відкритого провадження щодо виявлених пристроїв прослуховування і, в разі підтвердження достовірності голосів, виділити в окреме провадження щодо можливого втручання в досудове розслідування.

У випадку наявного конфлікту інтересів та загрози об'єктивності слідства - змінити підслідність розслідування вказаної справи, оскільки на аудіозаписах можуть бути розмови керівників ДБР і НАБУ, які втручаються в незалежність проведення розслідування і, ймовірно, розголошують таємницю досудового розслідування.

Таким чином, зазначена ситуація може підпадати під ознаки злочину, передбаченого ст. 387 (втручання в незалежність слідства і розголошення таємниці слідства) Кримінального кодексу.

Також Рада просить підтвердити або спростувати інформацію про те, чи давав Рябошапка директору ДБР вказівки про неможливість проведення слідчих дій по так званій справі Приватбанку у зв'язку з перебуванням у Києві місії Міжнародного валютного фонду.

А також повідомити, чи порушено кримінальне провадження за вищевказаним фактом і назвати певний орган досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених у різних Telegram-каналах.

Раніше Генпрокуратура передала всі свої справи у провадження Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполіцію.