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21 листопада 2019, четвер, 16:19 8
Судова влада 2019-11-21T16:31:16+02:00
Українські Новини
Рябошапку просять провести експертизу запису можливого розмови Труби і Ситника

Рябошапку просять провести експертизу запису можливого розмови Труби і Ситника

ГПУ, НАБУ, Руслан Рябошапка, Роман Труба, Артем Ситник

Рада громадського контролю при Національному бюро розслідувань просить генерального прокурора Руслана Рябошапку провести експертизу запису можливого розмови директора Державного бюро розслідувань Романа Труби і директора НАБУ Артема Ситника.

Про це йдеться в повідомленні Ради, передають Українські Новини.

Так, Рада просить провести експертизу записаної розмови в межах відкритого провадження щодо виявлених пристроїв прослуховування і, в разі підтвердження достовірності голосів, виділити в окреме провадження щодо можливого втручання в досудове розслідування.

У випадку наявного конфлікту інтересів та загрози об'єктивності слідства - змінити підслідність розслідування вказаної справи, оскільки на аудіозаписах можуть бути розмови керівників ДБР і НАБУ, які втручаються в незалежність проведення розслідування і, ймовірно, розголошують таємницю досудового розслідування.

Таким чином, зазначена ситуація може підпадати під ознаки злочину, передбаченого ст. 387 (втручання в незалежність слідства і розголошення таємниці слідства) Кримінального кодексу.

Також Рада просить підтвердити або спростувати інформацію про те, чи давав Рябошапка директору ДБР вказівки про неможливість проведення слідчих дій по так званій справі Приватбанку у зв'язку з перебуванням у Києві місії Міжнародного валютного фонду.

А також повідомити, чи порушено кримінальне провадження за вищевказаним фактом і назвати певний орган досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених у різних Telegram-каналах.

Раніше Генпрокуратура передала всі свої справи у провадження Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполіцію.

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