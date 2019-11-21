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21 листопада 2019, четвер, 16:04 28
Суспільство 2019-11-21T16:30:02+02:00
Українські Новини
З січня українцям буде запропонована страхова ціна на газ в 7 тис. гривень/тис. куб. м

З січня українцям буде запропонована страхова ціна на газ в 7 тис. гривень/тис. куб. м

Газ, Кабмін, Ціна на газ, Олексій Оржель, Страхова ціна
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м (з ПДВ та без урахування транспортування) з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході інтерв'ю "24 каналу", передають Українські Новини.

"Є важливий чинник, над яким працює Кабмін, з 1 січня людям буде запропонована страхова ціна на газ, вони зможуть вибрати її до кінця опалювального сезону. Вона буде менше ціни на газ 1 кварталу 2019 року, більш того, вона буде зафіксована до кінця опалювального сезону", - сказав він.

Також міністр припустив, що у грудні ціна на газ знову збільшиться.

Оржель зазначив, що в разі пропозиції страхової ціни у будь-якого споживача буде можливість відмовитися від неї.

Він пояснив, що відмова від цієї ціни може зіграти як в плюс, так і в мінус для споживача.

"Якщо в плюс і дійсно буде зупинка транзиту, і будуть деякі коливання на ринку газу - то споживач виграє. А якщо, наприклад, ми підпишемо транзитний договір, це буде фактором значної стабілізації ринку, у нас і в Європі в підземних сховищах газу (ПСГ ) значні обсяги газу і фактор того, що транзит газу не припинився, швидше за все, зіграє на те, що ціна на газ знизиться. І тоді ті споживачі, які застраховані і будуть на таких договорах, не виграють від цієї ситуації", - зазначив Оржель.

Також міністр повідомив, що на сьогоднішній момент страхова ціна оцінюється в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м (з ПДВ та без урахування транспортування).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

"Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Тим часом, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

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