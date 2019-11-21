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21 листопада 2019, четвер, 15:37 14
Світ 2019-11-21T15:52:04+02:00
Українські Новини
Правозахисники вимагають від Google і Facebook перестати стежити за користувачами

Правозахисники вимагають від Google і Facebook перестати стежити за користувачами

Google, Facebook, Amnesty International, Стеження
Онлайн-шопінг. Фото:pixabay.com
Онлайн-шопінг. Фото:pixabay.com

Правозахисна організація Amnesty International вимагає від технологічних гігантів, зокрема, Google і Facebook відмовитися від бізнес-моделі, яка передбачає стеження за користувачами.

Відповідний правозахисники опублікували у четвер, 21 листопада. У ній наголошується, що такі дії інтернет-гігантів "абсолютно несумісні з правом на приватне життя", пише DW.

Крім того, за твердженнями АІ, Google та Facebook обмежують низку інших прав - на свободу вираження поглядів, на рівність та недискримінацію. У звіті зазначається, що практика компаній збирати і накопичувати особисті дані з метою використання для рекламних компаній є "безпрецедентним посяганням на право на приватне життя".

За словами правозахисників, технологічні гіганти змушують користувачів погоджуватися на "фаустівську угоду" - погодитися надавати свої дані, щоб отримати доступ до сервісів Google та Facebook. "Цей повсюдний нагляд підірвав саму суть права на приватне життя '', - наголошується у звіті.

Крім того, правозахисники закликали уряди країн світу юридично гарантувати право людей на невідслідковування рекламодавців чи інших третіх сторін.

У Facebook не погодилися із звинуваченнями правозахисників з АІ і заперечили, що їхня бізнес-модель базується на стеженні за користувачами. "Вибір особи користуватися послугами Facebook, а також способи, у який ми збираємо, отримуємо або використовуємо дані, чітко викладені та визнані користувачами і не можуть уподібнюватися до недобровільного (а часто і незаконного) стеження уряду", - написав у своєму зверненні директор з питань публічної політики Facebook Стів Саттерфілд.

У свою чергу, в Google не надали офіційної відповіді на звіт Amnesty International, але також не погодилися з його висновками.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google таємно збирає персональні медичні дані мільйонів пацієнтів. Тим часом Google змінив спосіб пошуку.

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