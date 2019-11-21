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21 листопада 2019, четвер, 14:48 18
Суспільство 2019-11-21T17:00:04+02:00
Українські Новини
Завтра в Україні вдарять 10-градусні морози: де буде найхолодніше

Завтра в Україні вдарять 10-градусні морози: де буде найхолодніше

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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

22 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень -1...-3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, вдень -1...+5 градусів; у Закарпатті вночі +2...+7 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях -6...-12 градусів, удень +2...-4 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, удень +1...-4 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, удень +2...-3 градуси; в Одеській області вночі -1...-6 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна в епіцентрі сутички циклону з антициклоном: синоптик попередила про різке похолодання.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

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