Стало відомо, коли Фонд соцстрахування відновить виплати лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування проведе позачергове засідання для відновлення виплат застрахованим особам 26 листопада. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду, передають Українські Новини.

"У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася у Фонді соціального страхування України з фінансуванням коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам голова правління Володимир Саєнко звернувся до членів правління про термінове проведення 26 листопада позачергового засідання правління фонду", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що фінансування тимчасово не проводиться у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом, затверджених бюджетом фонду.

При цьому для відновлення виплат необхідно внести зміни до бюджету фонду на 2019 рік, а Міністерство соціальної політики як орган державного нагляду за фондом за погодженням з Міністерством фінансів має подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабінету Міністрів.

"Відразу після їх прийняття виплати будуть відновлені", - йдеться в повідомленні фонду.

У свою чергу заступник міністра соцполітики Олег Коваль на брифінгу в четвер заявив, що грошові кошти на рахунку фонду є й виплати будуть відновлені, як тільки буде врегульовано питання з керівництвом фонду.

"Підстав для зупинення (виплат) немає. Гроші фонду є. На вчора це було приблизно 427 млн гривень, на сьогодні вже близько 550 млн гривень, до кінця місяця буде ще 860 млн гривень. Виплати будуть відновлені, як тільки ми врегулюємо питання з керівництвом фонду соціального страхування", - сказав він.

Також, згідно з розпорядженням Кабміну №1047, 15 листопада уряд призначив 7 уповноважених представляти інтереси держави у правлінні фонду – заступник міністра фінансів Юрія Джигиря, директора департаменту Мінфіну Сергія Діденка, радника міністра соцполітики Оксану Жолнович, заступника директора департаменту мінсоцполітики Валерія Задніпрянця, заступника міністра соцполітики Коваля, керівника експертної групи директорату мінсоцполітики Олену Фарімець та начальника управління Мінсоцполітики Ольгу Черванчук.

Як повідомляли Українські Новини, Мінсоцполітики обіцяє відновити виплати лікарняних і декретних, які зупинив Фонд соцстраху.

Раніше Фонд соцстрахування зупинив виплати лікарняних і декретних в Україні.