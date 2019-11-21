Україна купить судно для дослідження Антарктиди за 252 млн гривень

Кабінет Міністрів виділив 252 млн гривень на закупівлю судна льодового класу для дослідження Антарктиди і Світового океану. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Для нас це велика перемога. Придбання України судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними у дослідженні Світового океану, яке на рівних з дослідженнями космосу є зараз одним з пріоритетів світової науки", - зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Вона додала, що Міністерство завершує підготовку програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки.

Очікується, що угода про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а в 2020 році відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

За словами голови Національного антарктичного наукового центру Міносвіти Євгена Дикого, з кінця ХХ століття Україна не має судів необхідного класу, які дозволили б вести дослідження в Світовому океані і надавати підтримку антарктичних досліджень на станції "Академік Вернадський".

Для обслуговування станції "Академік Вернадський" Україна щорічно фрахтує іноземні судна, а морські дослідження тривалий час не проводилися.

За словами Дикого, покупка власного судна і відновлення наукових рейсів значно посилює наукові можливості України і дозволяє створювати логістичні консорціуми з країнами, які мають свої полярні станції, але не мають власного флоту.

Відновлення рейсів є також актуальним з точки зору політики і економіки, адже Україна має міжнародні зобов'язання щодо вивчення Південного океану.

Як повідомляли Українські Новини, українські полярники вперше за 20 років отримають власний криголам для вивчення Антарктиди.

Тим часом українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді.