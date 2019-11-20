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20 ноября 2019, среда, 19:46 76
Общество 2019-11-20T21:00:02+02:00
Українські Новини
Украинские полярники впервые за 20 лет получат собственный ледокол для изучения Антарктиды

Украинские полярники впервые за 20 лет получат собственный ледокол для изучения Антарктиды

Кабмин, Антарктида, Ледокол, украинские полярники
Ледокол для полярников. Фото: Министерство образования и науки Украины / Facebook
Ледокол для полярников. Фото: Министерство образования и науки Украины / Facebook

Кабмин Украины выделил деньги на приобретение научного океанского судна-ледокола для украинских полярников, которые изучают Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

По словам министра образования и науки Анны Новосад, сейчас завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021−2030 годы, где Кабмин учтет наличие собственного судна.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века Украина не имела кораблей необходимого класса, которые позволили бы полноценно вести исследования Мирового океана и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции 2Академик Вернадский".

"Прошло почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане. Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовецких корабле", — отметил ученый.

По словам Дикого, покупка собственного судна и начало научных рейсов чрезвычайно усилит научные возможности Украины.

На приобретение судна Кабмин выделил 252 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей.

Тем временем украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде.

Также на станцию ​​"Академик Вернадский" в марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции. В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников.

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