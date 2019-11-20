Украинские полярники впервые за 20 лет получат собственный ледокол для изучения Антарктиды

Кабмин Украины выделил деньги на приобретение научного океанского судна-ледокола для украинских полярников, которые изучают Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

По словам министра образования и науки Анны Новосад, сейчас завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021−2030 годы, где Кабмин учтет наличие собственного судна.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века Украина не имела кораблей необходимого класса, которые позволили бы полноценно вести исследования Мирового океана и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции 2Академик Вернадский".

"Прошло почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане. Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовецких корабле", — отметил ученый.

По словам Дикого, покупка собственного судна и начало научных рейсов чрезвычайно усилит научные возможности Украины.

На приобретение судна Кабмин выделил 252 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей.

Тем временем украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде.

Также на станцию ​​"Академик Вернадский" в марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции. В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников.