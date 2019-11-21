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21 листопада 2019, четвер, 10:21 15
Президент 2019-11-21T11:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Володимир Зеленський, Небесна сотня, День свободи та гідності

Сьогодні, 21 листопада, коли в Україні відзначають День гідності і свободи, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної сотні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський з дружиною поставили лампадки біля пам'ятного Хреста на місці загибелі героїв.

У заході також взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова Служби безпеки Іван Баканов.

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 21 листопада, в країні відзначають День Гідності та Свободи України. Київська міська державна адміністрація повідомила про програму заходів, заплановані меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи. Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада у 2014 році.

Тим часом МВС задіє всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи.

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