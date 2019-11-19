МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы

Министерство внутренних дел намерено задействовать все подразделения для охраны правопорядка по время акций по случаю Дня достоинства и свободы 21-22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что во время массовых акций 21 и 22 ноября будут привлечены все подразделения органов МВД, а также пройдут консультации с организаторами массовых акций. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция также будет мониторить обстановку, чтобы избежать провокаций. Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сказал, что на данный момент поступило 2 заявки на проведение мирных акций на Майдане Незалежности. Одна пройдет 21 ноября, а 22 ноября анонсирована вторая, участники которой пройдут маршем от Майдана к зданию Офиса Президента. Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2014 года Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.Также, стало известно, какие праздники отметят украинцы в ноябре.