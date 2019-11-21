Українці двічі просили "Тишу" для допомоги пораненим, але бойовики продовжували обстріл: постраждали 7 військових

Українці двічі просили "Тишу" для допомоги пораненим, але бойовики продовжували обстріл: постраждали 7 військо

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 7 українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли поблизу Березового, Пищевика, Мар'їнки і Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв Гладосове, Південне і Новотошківське. 20 листопада поранення в результаті обстрілу отримали 7 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Зазначається, що українська сторона на одній з дільниць двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим і бойовики давали на це згоду, але продовжували вести вогонь по українських позиціях. З початку поточної доби противник вогневої активності не виявляв.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили шістьох бійців ЗСУ. Раніше український військовий загинув під обстрілом на Донбасі.

Тим часом втрати бойовиків РФ на Донеччині різко зросли.