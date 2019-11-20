У Раді вимагають від Баканова перевірити діяльність сайту "Миротворець"

Глава комітету Верховної Ради зі свободи слова, депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич заявив, що комітет вимагає від СБУ провести перевірку діяльності бази даних сайту "Миротворець", закриття якого не має наміру ініціювати Зеленський. Про це йдеться у зверненні Шуфрича на ім'я голови СБУ Івана Баканова.

Так, в заяві йдеться, що стало відомо про вміст персональних даних політиків та журналістів на "Миротворці".

"Стало відомо, що на інформаційному ресурсі "Миротворець" містяться персональні дані про політичних діячів, народних депутатів України 9-го та попередніх скликань, журналістів, інших осіб", – сказано в документі.

Крім того, в заяві зазначено, що, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", обробка даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, або якщо обробка персональних даних є необхідністю для захисту її життєво важливих інтересів.

"Прошу Вас дати правову оцінку відповідної ситуації, забезпечити об'єктивну перевірку діяльності інтернет-сайту "Миротворець", в разі виявлення порушень вжити необхідні заходи. Про результати прошу поінформувати комітет", – йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, місія ООН заявила, що зайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити.

Раніше в ООН заявили, що сайт "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності.