Депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов заявив, що має намір покинути фракцію у Верховній Раді на час перевірки інформації про його можливу судимості. Про це він повідомив в Facebook.

"Разом з тим, вважаю, що Рябошапку навмисно ввели в оману. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили", - написав Іванісов.

Він зазначив, що скоро буде готовий оприлюднити достовірні докази" про нібито інформаційної атаки проти нього через свою антикорупційну діяльність. "Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся та прізвище замовника", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія мав намір підняти питання про зупинення членства в партії "Слуга народу" депутата Ради Романа Іванісова через погашену судимість про згвалтування неповнолітньої.