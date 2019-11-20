У Полтавській області знайшли застреленим місцевого депутата, - ЗМІ

Сьогодні вранці, 20 листопада, у Полтавській області виявили тіло 47-річного жителя в автомобілі Toyota. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що тіло загиблого виявили близько 10 ранку. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляє видання "Полтавщина" з посиланням на дані кременчуцької поліції, загиблий - депутат Кременчуцької районної ради від політсили "УКРОП" Андрій Гаврилов.

"Близько 10:00 надійшло повідомлення в поліцію від жінки з тієї вулиці, де знайшли померлого. Він приїхав на цю вулицю до неї. Вона вийшла і побачила легковий автомобіль Toyota, який закритий зсередини. У салоні виявила свого знайомого з вогнепальними пораненнями від зброї. Пістолет, швидше за все, його власний, лежав поруч", - повідомляє місцеве видання.

А за даними "Кременчуцької газети", в машині загиблого нібито знайшли передсмертну записку. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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