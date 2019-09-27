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27 сентября 2019, пятница, 13:01 343
Происшествия 2019-09-27T14:00:03+03:00
Українські Новини
Возле киевского Лесного рынка нашли мертвого мужчину

Возле киевского Лесного рынка нашли мертвого мужчину

Утро четверга, 27 сентября, для жителей улицы Беломорская в Деснянском районе началось с неприятной находки - возле Лесного рынка под деревом лежал человек признаков жизни. На место вызвали полицию и скорую, сообщает "Информатор".

Медики констатировали смерть мужчины.

Тело обнаружили около 05:00. После врачей на место прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела умершего. Правоохранители не нашли на нем следов насильственной смерти, а также у мужчины не было при себе документов.

Предварительно, он был бездомным. Охранники рынка рассказали, что в этом месте с начала лета обнаружили не одного умершего. Более подробную информацию о причинах смерти установят судмедэксперты.

Как сообщали Українські Новини, на вокзале в Киеве нашли мертвого мужчину с билетом на поезд в Винницу. Также в одном из одесских дворов нашли тело замерзшей женщины. Ранее в Киеве под Шулявским мостом умер мужчина.

Кроме того, в Киеве около моста Метро нашли труп женщины и в киевском метро также обнаружили труп мужчины.

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