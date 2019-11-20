ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова

Генеральна прокуратура заперечує інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова ("Слуга народу"). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини. "Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою", - сказано в ньому. На даний момент перевірка триває. У зв'язку з цим прокуратура просить не поширювати інформацію про судимість депутата. Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка підтвердив, що депутат Ради Іванісов дійсно мав судимість за зґвалтування неповнолітньої. Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір підняти питання про зупинення членства в партії "Слуга народу" депутата Ради Романа Іванісова через погашену судимість про згвалтування неповнолітньої. Раніше депутата Ради минулого скликання і учасника АТО Дейдея 5 років тому засудили за розбійний напад на жінку.