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20 листопада 2019, середа, 19:07 8
Судова влада 2019-11-20T19:17:45+02:00
Українські Новини
ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова

ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова

ГПУ, згвалтування, Роман Іванісов
Іванісов. Фото: 4vlada.com
Іванісов. Фото: 4vlada.com

Генеральна прокуратура заперечує інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова ("Слуга народу").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою", - сказано в ньому.

На даний момент перевірка триває.

У зв'язку з цим прокуратура просить не поширювати інформацію про судимість депутата.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка підтвердив, що депутат Ради Іванісов дійсно мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір підняти питання про зупинення членства в партії "Слуга народу" депутата Ради Романа Іванісова через погашену судимість про згвалтування неповнолітньої.

Раніше депутата Ради минулого скликання і учасника АТО Дейдея 5 років тому засудили за розбійний напад на жінку.

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