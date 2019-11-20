ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова

Генеральна прокуратура заперечує інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова ("Слуга народу").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою", - сказано в ньому.

На даний момент перевірка триває.

У зв'язку з цим прокуратура просить не поширювати інформацію про судимість депутата.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка підтвердив, що депутат Ради Іванісов дійсно мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір підняти питання про зупинення членства в партії "Слуга народу" депутата Ради Романа Іванісова через погашену судимість про згвалтування неповнолітньої.

Раніше депутата Ради минулого скликання і учасника АТО Дейдея 5 років тому засудили за розбійний напад на жінку.