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20 листопада 2019, середа, 15:36 14
Суспільство 2019-11-20T15:41:38+02:00
Українські Новини
Міносвіти відмовилося збільшувати відпустки вихователям

Міносвіти відмовилося збільшувати відпустки вихователям

Дитячі садки, Міністерство освіти України, Відпустка, Вчителі
Діти. Школа. Садок. Фото: pexels
Діти. Школа. Садок. Фото: pexels

У той час як Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато на пропозицію Профспілки працівників освіти встановити щорічну відпустку 56 днів музичним керівникам та керівникам закладів дошкільної освіти надійшла офіційна відмова.

Про це повідомляє портал "Всеосвита".

Центральний комітет профспілки працівників освіти направив в Кабінет міністрів і Міністерство освіти і науки пропозицію встановити однакову тривалість щорічної відпустки керівникам установ дошкільної освіти, музичним керівникам і вихователям-методистам дошкільних закладів - так само, як передбачено з 1 січня 2020 року для вихователів інклюзивних груп ( 56 днів).

Міністерство освіти пропозицію профспілки відхилило. Відпустка для інших працівників дитячих садків залишився на тому ж рівні - 42 дні.

Як повідомляли Українські Новини, у цьому році крім атестації вчителям доведеться пройти ще і сертифікацію. Нагадаємо, з 2023 року мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів.

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