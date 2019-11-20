Міносвіти відмовилося збільшувати відпустки вихователям

Про це повідомляє портал "Всеосвита".

Центральний комітет профспілки працівників освіти направив в Кабінет міністрів і Міністерство освіти і науки пропозицію встановити однакову тривалість щорічної відпустки керівникам установ дошкільної освіти, музичним керівникам і вихователям-методистам дошкільних закладів - так само, як передбачено з 1 січня 2020 року для вихователів інклюзивних груп ( 56 днів).

Міністерство освіти пропозицію профспілки відхилило. Відпустка для інших працівників дитячих садків залишився на тому ж рівні - 42 дні.

Як повідомляли Українські Новини, у цьому році крім атестації вчителям доведеться пройти ще і сертифікацію. Нагадаємо, з 2023 року мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів.