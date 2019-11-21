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21 листопада 2019, четвер, 06:22 3 Документ
Кабмін 2019-11-21T06:22:02+02:00
Українські Новини
Призначення Наталії Бойко радником прем'єра не заважало їй бути депутатом, – Кабмін

Призначення Наталії Бойко радником прем'єра не заважало їй бути депутатом, – Кабмін

Кабінет Міністрів України, Наталія Бойко, Олексій Гончарук
Наталія Бойко. Фото: Nataliya Boyko/Facebook
Наталія Бойко. Фото: Nataliya Boyko/Facebook

Колишній кандидат у народні депутати за списком партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Наталія Бойко дійсно була призначена 5 листопада 2019 року радником прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів України на інформаційний запит Українських Новин.

У той же час, у відповіді зазначається, що Бойко призначена радником прем'єра "на громадських засадах", що означає, що дана посада не може розцінюватися як "сумісництво" при занятті державних посад і не може бути перешкодою до вступу в повноваження народного депутата України.

"Бойко Наталія Андріївна призначена радником Прем'єр-міністра України на громадських засадах з 05.11.2019 та у трудових відносинах з Секретаріатом Кабінету Міністрів не перебуває", - вказано в документі.

При цьому, у відповіді окремо уточнюється, що Наталія Бойко ще 11 вересня була призначена Кабміном як представник держави до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Ця посада вже розцінюється як "місце роботи" і може бути перешкодою для виконання повноважень народного депутата України.

Раніше, за часів президентства Порошенка, Наталія Бойко вже курувала роботу "Нафтогазу", перебуваючи на посаді заступника міністра економіки України.

Була №24 у виборчому списку партії Порошенка "Європейська солідарність" на парламентських виборах. Після складення повноважень народного депутата Іриною Луценко повинна була увійти за партійним списком до Верховної Ради України.

У той же час, під час голосування щодо Луценко нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив про операцію із введення в парламент замість Бойко колишнього директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який перебував у виборчому списку під №25. За його словами, замість Луценко в Раду за списком партії "Європейська солідарність" повинна була пройти колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яку прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір призначити своїм радником. При тому, що сам Гончарук входить до команди Зеленського, яка нещадно критикувала Порошенка на виборах.

Вже 12 листопада В'ятрович написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що став народним депутатом України замість  Ірини Луценко, яка склала свої повноваження.

На президентських виборах колишній Президент Петро Порошенко нещадно критикував чинного Президента Володимира Зеленського, називаючи його "технологією", яка пропонує виборцям лише "надію та кульки". "Україна – не номер в єгипетському готелі, як здається панові Зеленському", - стверджував екс-президент.

Джерело : Українські новини
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