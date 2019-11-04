подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 16:40 232
Верховная Рада и партии 2019-11-04T17:08:35+02:00
Українські Новини
Наталья Бойко станет депутатом от "Евросолидарности" вместо Луценко

Наталья Бойко станет депутатом от "Евросолидарности" вместо Луценко

сложение полномочий, Наталья Бойко, Ирина Луценко, Депутат Рады, Евросолидарность
Наталья Бойко. Фото: Nataliya Boyko/Facebook
Наталья Бойко. Фото: Nataliya Boyko/Facebook

Бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко пройдет в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" после досрочного прекращения полномочий депутата от партии Ирины Луценко.

Об этом свидетельствует избирательный список "Евросолидарности", передают Українськi Новини.

30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 году член "Евросолидарности" окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

До 2015 года работала консультантом в ERM во Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года - занимала должность замминистра энергетики.

В понедельник депутат Рады от "Евросолидарности" Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата в связи с проблемами с сердцем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил двух новых членов набсовета "Нефтегаза", среди которых Наталья Бойко. Ранее Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников.

Больше новостей о: сложение полномочий Наталья Бойко Ирина Луценко Депутат Рады Евросолидарность

Архив
Новости
Школьники Кривого Рога получат бесплатный проезд 17:25
Новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк 17:25
Заместителем постпреда в Крыму Зеленский назначил юриста Свиридову 17:09
Гривна подорожала на межбанке 16:58
Акции МХП снова падают 2-ю неделю подряд 16:58
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok