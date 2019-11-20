ДБР відкрило 13 кримінальних справ проти Порошенка: допитано 562 свідки

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких є Петро Порошенко, зокрема під час досудового розслідування допитано 562 свідки, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється також про призначення 35 експертиз, зокрема 27 експертиз у кримінальному провадженні за фактом перетину українських кораблів Керченської протоки .

Крім того, накладено арешти на акції та майновий комплекс ПрАТ "Кузня на Рибальському", а також на рахунки В. Макєєнка у сумі 31 млн. євро.

Скеровано 20 запитів про міжнародну допомогу, із них 14 – в рамках кримінального провадження щодо незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Запити про правову допомогу до Російської Федерації не скеровувалися у жодному провадженні.

Петро Порошенко 3 рази з’явився на допити, 20 разів – не з’явився. Під час допитів він не сприяв слідчим у встановлені істини у справі. Наприклад, на запитання слідчого щодо обставин укладення правочину з купівлі-продажу акцій заводу "Кузня на Рибальському" на суму близько 300 млн доларів США, п'ятий Президент України повідомив що йому про це нічого не відомо.

Також він не з’явився на проведення психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфа у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

До Генеральної прокуратури України скеровано проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України у провадженні за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року.

Перелік кримінальних проваджень:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади. Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів при внесенні подання на призначення Прем'єр-Міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України. Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (ситуативна кімната). Незаконне переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви) Незаконне затримання М.Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Республіки Польща. Організація та незаконне переправлення М.Чауса через державний кордон України до Республіки Молдова. Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності. Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий". Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест". Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу. Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати. Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду м. Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приват Банку".

Усі відомості наведені у порядку ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України.

Як сообщаллі Українські Новини, в ДБР почали розслідувати заяву про захоплення влади Порошенком під час призначення членів Вищої ради правосуддя.

19 листопада Порошенко не з'явився на допит в Генпрокуратуру у справі Іловайської трагедії. Також Порошенко неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань.