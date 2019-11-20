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20 листопада 2019, середа, 13:56 10
Зовнішня політика 2019-11-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
Помічник Зеленського веде два неофіційних формати переговорів з Росією, - ЗМІ

Помічник Зеленського веде два неофіційних формати переговорів з Росією, - ЗМІ

Володимир Зеленський, українсько-російські відносини, Переговори з Росією, Андрій Єрмак
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак відповідає за три напрямки міжнародних і, зокрема, веде два неофіційних формати переговорів з Росією.

Про це йдеться в статті "Європейської правди".

Перший - це "неофіційний канал" взаємодії зі США. Перехід переговорів на неофіційний рівень був ініціативою Вашингтона, і це цілком співпадало з прагненнями самого Єрмака. Саме він був головним зв'язковим України на переговорах з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і з неофіційним зв'язковим послом США в ЄС Гордоном Сондлендом. Єрмак також вів переговори про те, що має зробити Зеленський для призначення зустрічі в Білому домі і тому подібне.

Другий напрямок роботи Андрія Єрмака – переговори з Росією щодо Донбасу і обміну полоненими.

Єрмак, який має знайомства у московській еліті, веде в ОПУ переговори з РФ; він був присутній на телефонних розмовах Зеленського з Путіним.

І головне: він відповідає за два формати переговорів Єрмак – Сурков і Єрмак – Козак. Активним зараз є останній.

Російський віце-прем'єр Дмитро Козак перебуває під санкціями Євросоюзу і США через свою пряму причетність до анексії Криму; він досі є відповідальним за питання Криму в уряді РФ. А ще Козак з недавніх пір відповідає за Молдови (де проросійські сили врешті-решт взяли під контроль уряд) і багато в чому через Україну.

Саме він курирував переговори про обмін та про передачу Україні захоплених військових кораблів.

Третій напрямок Єрмака – це "Нормандський формат" і все, що з ним пов'язано, зокрема стратегія дій на Донбасі, розведення і тому подібне.

На відміну від двох попередніх треків, тут помічник президента діє не самостійно, а у зв'язці з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Як повідомляли Українські Новини, помічник Зеленського Єрмак зустрівся в Києві з екс-радником Трампа.

Раніше Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака членом спостережної ради державного концерну "Укроборонпром".

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