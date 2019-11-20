Познімали плафони, розетки і унітази: Воронченко заявив, що росіяни знищили повернуті кораблі

Повернуті Росією українські військові кораблі, які пройдуть експертизу стану, наявності документації та обладнання, знаходяться в поганому технічному стані.

Про це заявив командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко в коментарі "4 каналу", передають Українські Новини.

"Росіяни знищили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян до цього", - сказав він.

Він зазначив, що кораблі не можуть йти своїм ходом, тому їх доставляють за допомогою буксирування.

Як повідомляли Українські Новини, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.