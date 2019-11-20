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20 листопада 2019, середа, 13:06 22
Кабмін 2019-11-20T15:45:03+02:00
Українські Новини
Дубілет хоче впорядкувати роботу урядових call-центрів

Дубілет хоче впорядкувати роботу урядових call-центрів

call-центр, Кабмін, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: facebook.com/dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: facebook.com/dubilet

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет має намір упорядкувати роботу урядових call-центрів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми почали централізацію колл-центрів і систем обробки звернень громадян до органів влади... Я здивувався, коли виявив, що в Кабміні працює понад 50 різних колл-центрів. Майже кожен колл-центр - це купа зайвого дорогого устаткування, а також операторів та їх начальників", - написав він.

Дубілет повідомив, що зараз стартує пілотний проект, який передбачає, що його команда буде вести комунікацію Міністерства соціальної політики, Офісу Президента і Державної митної служби.

Планується, що протягом року його команда зведе роботу всіх урядових call-центрів в єдиний центр.

Дубілет також повідомив, що для втілення цього проекту він покликав у свою команду колишню колегу по Fintech Band Юлію Гусєву (заступник міністра Кабміну), яка раніше спеціалізувалася на створення call-центрів у банках.

Крім цього, Дубілет має намір змінити систему мотивації операторів, передбачити можливість їх віддаленої роботи з регіонів, запустити підтримку громадян через популярні месенджери для зниження вартості обробки звернень та підвищення його якості.

За словами Дубілета, зараз у центральному call-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в мобільному банку Monobank, а зарплата операторів значно менше.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет виступає за скасування медичних довідок.


Також Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфони для захисту урядового зв'язку.

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