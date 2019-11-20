Депутат Харківської облради Булах претендує на посаду голови НАЗК

Депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах подав декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік Булах задекларував житловий будинок в Харкові площею 188 кв. м. і задекларовану на дружину квартиру площею 38 кв. м.

В декларації значиться автомобіль Volkswagen Golf Plus 2008 року випуску, який також належить дружині.

Крім того, Булах задекларував заробітну плату, отриману в громадської організації "Харківський антикорупційний центр", у розмірі 92 тис. гривень та 253,9 тис. доходу від заняття підприємництвом.

У той же час, дружина отримала 772,3 тис. гривень доходу за 2018 рік від заняття підприємництвом.

Також, Булах має 7,5 тис. доларів США і 43,5 тис. гривень у готівковій формі.

Як повідомляли Українські Новини, член НАЗК Олександр Скопич подав декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови НАЗК.

А до цього колишня радниця голови НАЗК Оксана Пархоменко-Куцевіл також подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови агентства.