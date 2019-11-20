Кабмін сьогодні розгляне приєднання до Конвенції про захист дітей

Кабінет Міністрів у середу, 20 листопада, розгляне приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Також буде розглянуто законопроєкти про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень "Трасека", про митний тариф, про мультимодальні перевезення, про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині об'єктів підвищеної небезпеки.

Крім цього, у порядку денному вказані проєкти постанов уряду про внесення змін до порядку присудження наукових ступенів; до постанови про розміри посадових окладів працівників Національного інституту стратегічних досліджень, посади яких не належать до посад державної служби; до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Також на порядку денному значаться проєкти постанов про затвердження положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, що фінансуються за рахунок Європейського Союзу, для виконання зобов'язань у програмі "Горизонт 2020ˮ, про введення системи управління і контролю за виконанням угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми.

Уряд також має намір розглянути питання Громадської ради при Національному агентстві з протидії корупції, а також внести зміни в порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій.

Кабмін також має намір затвердити план заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, передати цілісні майнові комплекси державних підприємств, установ і організацій до сфери управління Фонду державного майна і розглянути реалізацію експериментального проєкту для створення і забезпечення функціонування установи "Агентство регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області".

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання відбудеться об 11:00 під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін у середу проведе засідання у відкритому для ЗМІ режимі.



Крім того, кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.