Завтра Кабмин проведет заседание в открытом для СМИ режиме

Кабинет Министров в среду, 20 ноября, проведет заседание в открытом для средств массовой информации режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

Также на заседании будут присутствовать глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас и депутаты Верховной Рады.

Согласно анонсу, заседание посвящено вопросам европейской интеграции.

Несмотря на то, что ранее заседания правительства проходили в закрытом для СМИ режиме, 20 ноября заседание будет открыто для посещения прессы.

Как сообщали Українськi Новини, члены правительства рассказали, что происходит на закрытых заседаниях Кабмина.

Ранее Кабмин засекретил список участников инвестфорума в Мариуполе.

Тем временем Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов.