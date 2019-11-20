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20 листопада 2019, середа, 10:21 11
Суспільство 2019-11-20T12:00:03+02:00
Українські Новини
Новий Розділ, Новояворівськ та частина Києва досі залишаються без опалення

Новий Розділ, Новояворівськ та частина Києва досі залишаються без опалення

Нафтогаз, опалення, Новояворівськ, Новий Розділ

Станом на 08:30 20 листопада в Україні до систем опалення підключено 99,7% соціальних об'єктів і 99,3% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Донецька, Харківська Житомирська, Київська, Чернігівська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Тернопільська, Миколаївська та Сумська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Повністю завершили підключення до опалення житлових будинків Луганська, Чернігівська, Полтавська та Запорізька області.

Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Херсонській та Волинській областях, 99,9% соціальних об'єктів в Дніпропетровській області.

У Києві до опалення підключено 99,7% житлового фонду, підключення соціальних об'єктів повністю завершено.

Тим часом у Новому Роздолі і Новояворівську у Львівській області досі не розпочався опалювальний сезон. Як йдеться в повідомленні "Нафтогазу", тепло в будинках жителів Новояворівська може з'явитися вже до кінця тижня. У Новому Роздолі ситуація більш складна через пошкодження теплотраси. Теплопостачання в райони, де це технічно можливо, буде подано вже в найближчі дні.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" заявляв про критичну ситуацію в місті Новий Розділ Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону у місті підприємством "Гарант Енерго М".

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