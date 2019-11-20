Двоє загиблих, одинадцять потерпілих: у Києві сталася масштабна ДТП з маршруткою

2 людини загинуло, 11 травмовано внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

19 листопада о 23:55 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в Києві надійшло повідомлення про ДТП на вул. Зодчих, 30 у Святошинському районі.

На місце події було направлено чергове відділення 18-ї Державної пожежорятівної частини.

"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що ДТП сталася за участю "Toyota RAV4" і мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результаті зіткнення, водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці, 11 пасажирів мікроавтобуса були травмовані", - сказано в ньому.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло водія Toyota RAV4, який був затиснутий між сидінням та панеллю приладів, і передали правоохоронцям.

На даний момент обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня дев'ять людей загинули і четверо травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.

Пізніше правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні ДТП.

Також з'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якому загинули 9 осіб.