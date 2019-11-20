Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020

Збірна Уельсу зуміла здобути потрібну перемогу над Угорщиною, впевнено обігравши "мадярів" з рахунком 2:0. Таким чином, Уельс став 20-й, останній збірної, яка вийшла на Євро-2020 через сито кваліфікації.

Крім цього, стали відомі всі кошика при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020, пише euro2020.

Кошик 1

1. Італія

2. Англія

3. Бельгія

4. Іспанія

5. Україна

6. Німеччина

Кошик 2

7. Франція

8. Польща

9. Швейцарія

10. Хорватія

11. Росія

12. Нідерланди

Кошик 3

13. Португалія

14. Туреччина

15. Данія

16. Австрія

17. Швеція

18. Чехія

Кошик 4 (+4 команди з плей-офф Ліги Націй)

19. Фінляндія

20. Уельс

Жеребкування відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

Таким чином, визначився перший суперник збірної України по груповому етапу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Голландії.

Як пише tribuna.com Німеччина перемогла Північну Ірландію, в відбірній групі C (4:1), при жеребкуванні групового етапу буде разом з українською збірною в першому кошику, а голландці, незважаючи на розгром Естонії (5:0), стали другими у групі і потраплять у другий кошик.

У зв'язку з тим, що 12 господарями Євро спочатку були визначені місця в групах, Україна не зможе потрапити в квартети до Італії, Англії, Німеччині та Іспанії (адже вони теж будуть в першій корзині), а з Росією українців розведуть з політичних причин.

Тому група з Голландією залишилася єдиною, в яку може потрапити Україна. Матч відбудеться в Амстердамі. Офіційно жеребкування Євро-2020 пройде 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Національна команда двічі зустрічалася з Голландією — у 2008 році програла в Роттердамі 0:3, а в 2010-му — в Донецьку команди розписали нічию (1:1). Обидві зустрічі були товариськими.

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