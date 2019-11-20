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  • Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020
20 листопада 2019, середа, 09:38 18
Спорт 2019-11-20T12:45:03+02:00
Українські Новини
Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020

Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020

Футбол, Євро-2020, Чемпіонат Європи з футболу 2020 року
Чемпіонат Європи з футболу УЄФА Євро-2020 Фото: uefa.org
Чемпіонат Європи з футболу УЄФА Євро-2020 Фото: uefa.org

Збірна Уельсу зуміла здобути потрібну перемогу над Угорщиною, впевнено обігравши "мадярів" з рахунком 2:0. Таким чином, Уельс став 20-й, останній збірної, яка вийшла на Євро-2020 через сито кваліфікації.

Крім цього, стали відомі всі кошика при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020, пише euro2020.

Кошик 1

1. Італія
2. Англія
3. Бельгія
4. Іспанія
5. Україна
6. Німеччина

Кошик 2
7. Франція
8. Польща
9. Швейцарія
10. Хорватія
11. Росія
12. Нідерланди

Кошик 3
13. Португалія
14. Туреччина
15. Данія
16. Австрія
17. Швеція
18. Чехія

Кошик 4 (+4 команди з плей-офф Ліги Націй)
19. Фінляндія
20. Уельс

Жеребкування відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

Таким чином, визначився перший суперник збірної України по груповому етапу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Голландії.

Як пише tribuna.com Німеччина перемогла Північну Ірландію, в відбірній групі C (4:1), при жеребкуванні групового етапу буде разом з українською збірною в першому кошику, а голландці, незважаючи на розгром Естонії (5:0), стали другими у групі і потраплять у другий кошик.

У зв'язку з тим, що 12 господарями Євро спочатку були визначені місця в групах, Україна не зможе потрапити в квартети до Італії, Англії, Німеччині та Іспанії (адже вони теж будуть в першій корзині), а з Росією українців розведуть з політичних причин.

Тому група з Голландією залишилася єдиною, в яку може потрапити Україна. Матч відбудеться в Амстердамі. Офіційно жеребкування Євро-2020 пройде 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Національна команда двічі зустрічалася з Голландією — у 2008 році програла в Роттердамі 0:3, а в 2010-му — в Донецьку команди розписали нічию (1:1). Обидві зустрічі були товариськими.

Як повідомляли Українські Новини, у Болгарії поліція заарештувала шість вболівальників футболу за прояв расизму до гравців. Раніше Міжнародна федерація футболу покарала Російський футбольний союз (РФС) штрафом в розмірі 30 тис. швейцарських франків за поведінку російських уболівальників під час товариського матчу Росія - Франція в Петербурзі. Тим часом, збірну Росії з футболу можуть відсторонити від Євро-2020.

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