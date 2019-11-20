Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020

Збірна Уельсу зуміла здобути потрібну перемогу над Угорщиною, впевнено обігравши "мадярів" з рахунком 2:0. Таким чином, Уельс став 20-й, останній збірної, яка вийшла на Євро-2020 через сито кваліфікації. Крім цього, стали відомі всі кошика при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020, пише euro2020. Кошик 11. Італія2. Англія3. Бельгія4. Іспанія5. Україна6. Німеччина Кошик 27. Франція8. Польща9. Швейцарія10. Хорватія11. Росія12. Нідерланди Кошик 313. Португалія14. Туреччина15. Данія16. Австрія17. Швеція18. Чехія Кошик 4 (+4 команди з плей-офф Ліги Націй)19. Фінляндія20. Уельс Жеребкування відбудеться 30 листопада в Бухаресті. Таким чином, визначився перший суперник збірної України по груповому етапу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Голландії. Як пише tribuna.com Німеччина перемогла Північну Ірландію, в відбірній групі C (4:1), при жеребкуванні групового етапу буде разом з українською збірною в першому кошику, а голландці, незважаючи на розгром Естонії (5:0), стали другими у групі і потраплять у другий кошик. У зв'язку з тим, що 12 господарями Євро спочатку були визначені місця в групах, Україна не зможе потрапити в квартети до Італії, Англії, Німеччині та Іспанії (адже вони теж будуть в першій корзині), а з Росією українців розведуть з політичних причин. Тому група з Голландією залишилася єдиною, в яку може потрапити Україна. Матч відбудеться в Амстердамі. Офіційно жеребкування Євро-2020 пройде 30 листопада 2019 року в Бухаресті. Національна команда двічі зустрічалася з Голландією — у 2008 році програла в Роттердамі 0:3, а в 2010-му — в Донецьку команди розписали нічию (1:1). Обидві зустрічі були товариськими. Як повідомляли Українські Новини, у Болгарії поліція заарештувала шість вболівальників футболу за прояв расизму до гравців. Раніше Міжнародна федерація футболу покарала Російський футбольний союз (РФС) штрафом в розмірі 30 тис. швейцарських франків за поведінку російських уболівальників під час товариського матчу Росія - Франція в Петербурзі. Тим часом, збірну Росії з футболу можуть відсторонити від Євро-2020.