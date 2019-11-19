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19 ноября 2019, вторник, 21:22 870
Спорт 2019-11-19T21:27:15+02:00
Українські Новини
Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020

Футбол, Допинг, Сборная России, Евро-2020

Сборную России по футболу могут отстранить от чемпионата Европы 2020 года. Также Санкт-Петербург могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Причиной стал скандал вокруг РУСАДА.

Daily Mail сообщает, что Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА, пишет "Спорт 24".

Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета. Ожидается, что он будет призывать отозвать лицензию у РУСАДА.

Если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020.

Кроме того, под вопросом будет проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы и гарантированно будет играть в группе B. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы B и поединок 1/4 финала.

Как сообщали Українські Новини, в Болгарии полиция арестовала шесть болельщиков футбола за проявление расизма к игрокам. Ранее Международная федерация футбола наказала Российский футбольный союз (РФС) штрафом в размере 30 тыс. швейцарских франков за поведение российских болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция в Петербурге.

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