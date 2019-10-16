В Болгарии полиция арестовала шесть болельщиков футбола за проявление расизма к игрокам

После того, как президент футбольного союза Болгарии подал в отставку из-за дискриминации в адрес игроков, болгарская полиция вычислила 15 болельщиков, которые проявили расизм по отношению к участникам футбольной команды, и арестовала 6 из них. Об этом передает BBC News.

Победа Англии со счетом 6:0 на Евро-2020 над Болгарией была остановлена ​​дважды в первом тайме после расистских выскзываний со стороны болельщиков.

"Мы не терпим такого поведения", - заявил уполномоченный Министерства внутренних дел Болгарии Георгий Гаджиев.

Сами же футболисты также осудили действия со стороны болельщиков. Так, болгарский тренер и футболист Красимир Балаков заявил, что осуждает все формы расизма как неприемлемое поведение, противоречащее нормальным человеческим отношениям.

Между тем Английская футбольная ассоциация и УЕФА осудили действия болельщиков "ультрас" болгарских боевиков, а Александр Чеферин, президент европейского руководящего органа спорта, призвал "футбольную семью и правительства" "вести войну с расистами".

Как сообщали Українські Новини, ранее Международная федерация футбола наказала Российский футбольный союз (РФС) штрафом в размере 30 тыс. швейцарских франков за поведение российских болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция в Петербурге.

Кроме того, популярную платформу для изучения языка Duolingo обвинили в ущемлении мигрантов за некорректные фразы.