Штучний інтелект навчили прогнозувати удари блискавки

Штучний інтелект навчили прогнозувати блискавку ще за півгодини до того, як вона вдарить в радіусі 30 кілометрів. Про це повідомляє Climate and Atmospheric Science.

Так, повідомляється, що для прогнозування достатньо лише стандартної інформації про погоду.

Наголошується, що для навчання використовували дані, зібрані за 10 років від 12 швейцарських метеостанцій, розташованих в міських та гірських районах. Зараз комп'ютер здатний передбачити ймовірність блискавки з точністю до 76% за півгодини до її удару.

Також відомо, що нейромережа вивчила умови, в яких відбувається блискавка.

Так, штучний інтелект враховує чотири параметри: атмосферний тиск, температуру повітря, відносну вологість і швидкість вітру.

Прогнозування ударів блискавки допоможе забезпечити більш безпечне середовище для авіаперельотів, а також зможе налагодити безперебійність електромереж та інших об'єктів.

А один з розробників Амирхоссейн Мостаябі зазначив, що штучний інтелект допоможе прогнозувати блискавки в найвіддаленіших куточках Землі.

Як повідомляли Українські Новини, mcdonald's хоче впровадити в українській мережі штучний інтелект.

Раніше вчені розробили програму, що створює парфуми.