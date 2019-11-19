Скоротили майже в 200 разів: обвинувачення Насірова зачитали за 10 хвилин, хоча раніше читали його півтора року

Скоротили майже в 200 разів: обвинувачення Насірова зачитали за 10 хвилин, хоча раніше читали його півтора рок

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт за 10 хвилин, незважаючи на те що раніше звинувачення читали півтора року. Про це повідомляє САП.

Так, повідомляється, що на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт та вступну промову.

"На засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт, а також вступну промову. Після чого, зі своєю вступною промовою виступив обвинувачений у справі колишній глава ДФС і його захисник", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після цього колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання призначили на 3 грудня.

З даними "Центру протидії корупції", прокурор зачитав обвинувальний акт за 10 хвилин, а в Шевченківському суді раніше його читали півтора року. Це пояснюється тим, що тепер кримінальний процесуальний кодекс не передбачає зачитування повного тексту на 700 сторінок.

А "Судовий репортер" повідомляє, що обвинувальний акт Насірова скоротили з 774 до 4 сторінок.

Як повідомляли Українські Новини, суд відмовився заборонити виїзд за кордон Насірову.

Раніше Насіров просив суд зупинити процедуру арешту його коштів у Великобританії.