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06 мая 2019, понедельник, 16:05 17
Судебная власть 2019-05-06T16:11:55+03:00
Українські Новини
Суд отказался запретить выезд за границу Насирову

Суд отказался запретить выезд за границу Насирову

Роман Насиров
Роман Насиров

Шевченковский районный суд Киева отказался обязать бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт для выезда за границу в Миграционную службу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

6 мая в суде САП заявила ходатайство об изменении меры пресечения Насирову и возложении на него и других обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия суда приняла решение возложить на обвиняемых обязанности являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности, обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала.

Следующее судебное заседание назначено на 17 мая.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил конкурс на глав налоговой и таможенной служб, отказав в иске Насирову.

Ранее Насиров просил суд остановить процедуру ареста его средств в Великобритании.

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