Суд отказался запретить выезд за границу Насирову

Шевченковский районный суд Киева отказался обязать бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт для выезда за границу в Миграционную службу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

6 мая в суде САП заявила ходатайство об изменении меры пресечения Насирову и возложении на него и других обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия суда приняла решение возложить на обвиняемых обязанности являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности, обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала.

Следующее судебное заседание назначено на 17 мая.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил конкурс на глав налоговой и таможенной служб, отказав в иске Насирову.

Ранее Насиров просил суд остановить процедуру ареста его средств в Великобритании.