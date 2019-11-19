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19 листопада 2019, вівторок, 21:14 4
Силові структури 2019-11-19T21:45:01+02:00
Українські Новини
Нацполіція закупить одяг за 16 млн гривень у фігуранта свого розслідування

Нацполіція закупить одяг за 16 млн гривень у фігуранта свого розслідування

Нацполіція, Закупівлі, Праймформ, Фігурант розслідування
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com

Національна поліція закупить понад 6,5 тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму понад 16 млн гривень. А постачальником товару вибрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Ця фірма згадується в розслідуванні правоохоронців про шахрайство при закупівлі шкарпеток для потреб армії в 2015 році. Про це свідчить інформація з постанов Солом'янського суду столиці. Мова йде про шахрайство, вчинене у великих розмірах.

За версією офіційного слідства, посадові особи Міністерства оборони сприяли тому, щоб комерційні структури, серед яких компанія "Праймформ", постачали Збройним силам одяг за завищеними цінами. Держава витратила майже 13,5 млн гривень на закупівлю 1,4 мільйона пар шкарпеток військовим. Тоді як їх реальна вартість, на думку правоохоронців, була вдвічі меншою.

Продукцію фігурантів розслідування, в тому числі і фірми "Праймформ", заарештували кілька років тому. Втім, вироків поки в цьому немає.

Крім цього, "Праймформ" "засвітилася" в іншому кримінальному провадженні, яке веде Державне бюро розслідувань. Мова йде про зловживання посадових осіб Міноборони, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

На думку слідства, службовці оборонного відомства допомогли ряду приватних фірм здобути перемогу на тендері, щоб поставляти товари за завищеною вартістю. За версією ДБР, тому держава переплатила компаніям чотири мільйони гривень. В переліку тих, хто фігурує у виробництві, є "Праймформ". В цьому році компанія отримала від Міноборони замовлення на поставку шкарпеток на понад 11 млн гривень.


Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Також суд заарештував підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів чиновника Міноборони.

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