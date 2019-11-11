Подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов чиновника Минобороны суд арестовал

Печерский районный суд Киева арестовал генерал-майора, начальника одного из главных управлений Министерства обороны, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов "Корсар" с залогом 76 млн гривен.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такую ​​меру пресечения избран генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины", - написал он.

Труба отмечает, что на данный момент в деле фигурируют еще 4 чиновника Минобороны, которым также будет избрана мера пресечения.

Кроме того, он сообщил, что количество подозреваемых в деле увеличится.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поставки некачественных бронежилетов для Министерства обороны, в рамках которого и был проведен обыск у экс-советника Порошенко Бирюкова.