У Росії "іноземними агентами" будуть визнавати не лише юросіб, але і звичайних громадян

В Росії Державна Дума прийняла в другому читанні законопроект, згідно з яким "іноземними агентами" можна буде визнавати не тільки юридичні особи, а й звичайних людей. Про це пише Медуза.

Так, повідомляється, що визнання людини "іноземним агентом" буде здійснюватися за двох умов: якщо вона розповсюджує інформацію і отримує гроші з-за кордону.

Наголошується, що голова профільного комітету з інформації Леонід Левін перед голосуванням заявив, що блогерам і користувачам соцмереж нема чого побоюватися: статус "іноземного агента" будуть видавати за погодженням два відомства — міністерство юстиції та МЗС.

Левін вважає, що це "є механізмом, що захищає від необґрунтованих рішень".

Він також наголосив, що за законопроектом людина "може бути визнана" "іноземним агентом", але це не означає обов'язкового отримання такого статусу. Як будуть вирішувати, хто може і хто не може отримувати статус, Левін не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, росЗМІ повідомляли, що в Росії пенсіонер отримав 12 років в'язниці за "шпигунство" для України.

Раніше в Литві на шпигунстві на користь Росії попалися опозиційні політики.