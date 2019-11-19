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19 листопада 2019, вівторок, 18:18 11
Економіка 2019-11-19T18:44:12+02:00
Українські Новини
Світовий банк прогнозує інфляцію 5,5% в 2020

Світовий банк прогнозує інфляцію 5,5% в 2020

ВВП, інфляція, ріст інфляції
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Світовий банк прогнозує інфляцію (на кінець періоду) 6,4% в 2019 році і 5,5% в 2020 році.

Про це свідчать дані СБ, передають Українські Новини.

При цьому зростання цін у 2021 році прогнозується на рівні 5%.

Зовнішній борг у поточному році, згідно з прогнозом СБ, може становити 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП.

Державний і гарантований борг може становити 51,7% ВВП в 2019 році, 54,6% і 55,3% ВВП відповідно до 2020 2021.

Експорт в поточному році може зрости на 1,8%, а імпорт – на 8,4%, у 2020 – на 2,2% і 6% відповідно, а в 2021 – 2,6% та 5% відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції.

Раніше фінансисти розповіли, навіщо НБУ ввів купюру в 1000 гривень і чи очікувати інфляції.

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