Через Україну стали частіше літати: кількість транзитних рейсів збільшилася майже на 60%

У січні-жовтні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") збільшило кількість обслужених рейсів на 12,2% до 290 331 польоту.

Про це йдеться в повідомленні ДП, передають Українські Новини.

При цьому українські авіакомпанії виконали 95 210 рейсів (зростання на 3,7%), іноземні авіакомпанії - 195 121 рейс (+16,8%).

"Зараз за обсягами повітряного руху Україна не досягла рівня 2013 року, найуспішнішого за всю історію існування "Украероруху" - тоді загальна кількість польотів над Україною за рік становило 534 581. Основне падіння обсягів за останні 5 років відбулося за транзитними потоками. За 10 місяців цього року кількість транзитних польотів на 58,8% менше порівняно з таким же періодом 2013 року", - наголошується в повідомленні.

Крім того, порівняно з 2013 роком на 17,7% знизилася кількість внутрішніх рейсів.

Водночас кількість міжнародних рейсів збільшилася на 13,5%.

Як повідомляли Українські Новини, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Раніше МАУ оголосила про закриття рейсів у Амман, Мінськ і Ригу з 16 листопада на період зимової навігації 2019/2020 року у зв'язку з негативною рентабельністю.