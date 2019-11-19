підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 16:45 6
Президент 2019-11-19T16:46:27+02:00
Українські Новини
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах

Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах

Володимир Зеленський, Заборона на вирубку лісів, Вирубка лісів
Карпати
Карпати

Президент Володимир Зеленський схвалив заборону на проведення суцільних вирубок на гірських схилах у ялицево-букових деревостанах, вирубок головного користування та будь-яких суцільних вирубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних і селенебезпечних басейнах, і в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні.

Про це йдеться в повідомленні пресс-лужби президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних вирубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону" № 249-ІХ.

Визначається, що ялицево-букові деревостани - це букові ліси, в складі яких ялиця становить не менше 20% за запасом.

Зазначається, що в ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у всіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються тільки вибіркові вирубки з метою формування й оздоровлення лісів.

Автори документу нагадують, що в 2000 році було запроваджено мораторій на проведення суцільних вирубок головного користування на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону на 10 років, але в 2011 році він припинив діяти.

"Це погіршило охорону важливих в екологічному, санітарно-гігієнічному, грунтозахисному і рекреаційному значеннях категорій лісів", - зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, додавши, що така ситуація посилює ймовірність виникнення лавин, селів, зсувів і повеней у Карпатському регіоні.

Також у документі прописана заборону вирубок головного користування в національних природних парках і заказниках.

Крім того, в документі прописано необхідність розширити до 20% територію природно-заповідних територій та об'єктів до 2020 року в Карпатському регіоні.

Вирубками формування й оздоровлення лісів є заходи, направлені на підвищення стійкості та продуктивності лісу, на оздоровлення та посилення захисних функцій.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін придумав, як буде розвивати Карпати і затвердив держпрограму. Раніше мобільний додаток допоміг зібрати тонну сміття в Карпатах.

Більше новин про: Володимир Зеленський Заборона на вирубку лісів Вирубка лісів

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук доручив "Укравтодору" добудувати запорізький міст за 3 роки 17:12
Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі 16:54
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах 16:45
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності 16:27
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії 16:21
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok