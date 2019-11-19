Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах

Президент Володимир Зеленський схвалив заборону на проведення суцільних вирубок на гірських схилах у ялицево-букових деревостанах, вирубок головного користування та будь-яких суцільних вирубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних і селенебезпечних басейнах, і в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні.

Про це йдеться в повідомленні пресс-лужби президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних вирубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону" № 249-ІХ.

Визначається, що ялицево-букові деревостани - це букові ліси, в складі яких ялиця становить не менше 20% за запасом.

Зазначається, що в ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у всіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються тільки вибіркові вирубки з метою формування й оздоровлення лісів.

Автори документу нагадують, що в 2000 році було запроваджено мораторій на проведення суцільних вирубок головного користування на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону на 10 років, але в 2011 році він припинив діяти.

"Це погіршило охорону важливих в екологічному, санітарно-гігієнічному, грунтозахисному і рекреаційному значеннях категорій лісів", - зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, додавши, що така ситуація посилює ймовірність виникнення лавин, селів, зсувів і повеней у Карпатському регіоні.

Також у документі прописана заборону вирубок головного користування в національних природних парках і заказниках.

Крім того, в документі прописано необхідність розширити до 20% територію природно-заповідних територій та об'єктів до 2020 року в Карпатському регіоні.

Вирубками формування й оздоровлення лісів є заходи, направлені на підвищення стійкості та продуктивності лісу, на оздоровлення та посилення захисних функцій.

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