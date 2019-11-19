Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності

За рік рівень бідності в Україні знизився більш ніж на 2% - з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році. Про це йдеться в презентації Всесвітнього банку по Україні, представленій у вівторок, 19 листопада.

У банку вважають, що рівень бідності продовжує знижуватися завдяки зростанню зарплат і споживання.

У Світовому банку нагадали, що реальна зарплата зросла на 9,5% в річному численні в січні-вересні 2019 році, в основному за рахунок зростання оплати праці в приватному секторі з-за тиску трудової міграції.

"Трудова міграція залишається високою, і грошові перекази заробітчан продовжили зростати на 12% в річному зіставленні у січні-вересні 2019 року", - йдеться в презентації.

Рівень бідності в Україні знизився. Фото: worldbank.org

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні.

Також Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України 2,7% в 2019.