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19 листопада 2019, вівторок, 16:27 11
Економіка 2019-11-19T17:00:02+02:00
Українські Новини
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності

Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності

Світовий банк, Рівень бідності
Світовий банк. Фото: finclub.net
Світовий банк. Фото: finclub.net

За рік рівень бідності в Україні знизився більш ніж на 2% - з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році. Про це йдеться в презентації Всесвітнього банку по Україні, представленій у вівторок, 19 листопада.

У банку вважають, що рівень бідності продовжує знижуватися завдяки зростанню зарплат і споживання.

У Світовому банку нагадали, що реальна зарплата зросла на 9,5% в річному численні в січні-вересні 2019 році, в основному за рахунок зростання оплати праці в приватному секторі з-за тиску трудової міграції.

"Трудова міграція залишається високою, і грошові перекази заробітчан продовжили зростати на 12% в річному зіставленні у січні-вересні 2019 року", - йдеться в презентації.

Рівень бідності в Україні знизився. Фото: worldbank.orgРівень бідності в Україні знизився. Фото: worldbank.org

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні.

Також Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України 2,7% в 2019.

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