Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії

Троє громадян України підозрюються в крадіжці грошей з банкоматів в чорногорських містах Тиват, Будва та Подгориця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорське видання Vijesti.

Так, повідомляється, що троє чоловіків за допомогою технічних засобів підключалися до банкоматів одного з комерційних банків і "замовляли" для зняття гроші, які були в пристрої.

За даними поліції, зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро - 30 000 євро в Будві, близько 45 000 у Тиваті і 63 000 у Подгориці.

На момент ідентифікації підозрюваних вони не перебували на території Чорногорії, тому їх оголосили в розшук.

Пізніше двох підозрюваних заарештували при в'їзді в Чорногорію на прикордонному переході. Вони були доставлені в прокуратуру в Подгориці.



Як повідомляли Українські Новини, затриманих в Бангладеш українських туристів підозрюють у пограбуванні банкомату і опорі поліції.



А раніше Міністерство закордонних справ заявило, що в Бангладеш була затримана група українців.