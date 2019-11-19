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19 листопада 2019, вівторок, 16:21 11
Суспільство 2019-11-19T16:21:57+02:00
Українські Новини
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії

Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії

Пограбування банку, крадіжка грошей, Українці, чорногорія
Ув'язнений
Ув'язнений

Троє громадян України підозрюються в крадіжці грошей з банкоматів в чорногорських містах Тиват, Будва та Подгориця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорське видання Vijesti.

Так, повідомляється, що троє чоловіків за допомогою технічних засобів підключалися до банкоматів одного з комерційних банків і "замовляли" для зняття гроші, які були в пристрої.

За даними поліції, зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро - 30 000 євро в Будві, близько 45 000 у Тиваті і 63 000 у Подгориці.

На момент ідентифікації підозрюваних вони не перебували на території Чорногорії, тому їх оголосили в розшук.

Пізніше двох підозрюваних заарештували при в'їзді в Чорногорію на прикордонному переході. Вони були доставлені в прокуратуру в Подгориці.


Як повідомляли Українські Новини, затриманих в Бангладеш українських туристів підозрюють у пограбуванні банкомату і опорі поліції.

А раніше Міністерство закордонних справ заявило, що в Бангладеш була затримана група українців.

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