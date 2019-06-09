В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД

Министерство иностранных дел заявляет, что в Бангладеш была задержана группа украинцев.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter, передают Українськi Новини.

Он написал, что консул обратился в МИД Бангладеш и в понедельник проведет встречу в посольстве Бангладеш в Дели.

На данный момент готовится визит в Бангладеш с целью посещения заведения, где содержат граждан Украины.

Причины задержания украинцев в сообщении не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители Венгрии задержали гражданина Украины, капитана прогулочного судна, под управлением которого произошло столкновение с другим кораблем в Будапеште на Дунае, вследствие чего погибли 7 граждан Южной Кореи, еще 21 пропал без вести.