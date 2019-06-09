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  • Задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции
09 июня 2019, воскресенье, 19:45 85
Политика 2019-06-09T19:55:02+03:00
Українські Новини
Задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции

Задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции

Задрежанные.
Задрежанные.

Правоохранительные органы Бангладеш подозревают 6 граждан Украины в ограблении банкомата и сопротивлении полиции при задержании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.

В воскресенье заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко встретился с родственниками шестерых украинских граждан.

Согласно сообщению, 29 мая шесть друзей-спортсменов из Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш.

Последний раз родственники выходили с ними на связь 31 мая.

С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

После многочисленных обращений в МИД Украины, консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к Президенту Владимиру Зеленскому.

Выяснилось, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Бангладеш.

Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

На встрече Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетит консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте детально выяснит ситуацию и окажет необходимую помощь, в частности, в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство иностранных дел заявило, что в Бангладеш была задержана группа украинцев.

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