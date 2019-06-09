Задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции

Правоохранительные органы Бангладеш подозревают 6 граждан Украины в ограблении банкомата и сопротивлении полиции при задержании.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ воскресенье заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко встретился с родственниками шестерых украинских граждан.\r\nСогласно сообщению, 29 мая шесть друзей-спортсменов из Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш.\r\nПоследний раз родственники выходили с ними на связь 31 мая.\r\nС 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.\r\nПосле многочисленных обращений в МИД Украины, консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к Президенту Владимиру Зеленскому.\r\nВыяснилось, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Бангладеш.\r\nИм инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.\r\nНа встрече Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетит консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте детально выяснит ситуацию и окажет необходимую помощь, в частности, в поиске частного адвоката для граждан Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Министерство иностранных дел заявило, что в Бангладеш была задержана группа украинцев.