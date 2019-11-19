ДБР відмовилося закрити справу проти Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося закрити кримінальне провадження проти колишнього Президента Петра Порошенка про можливий неправомірний впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВСП).

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань на брифінгу, передають Українські Новини.

Захист звернулася в ГБР для закриття справи проти Порошенка, на що отримала відмову.

Адвокат зазначив, що 15 листопада Шевченківський районний суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання захисту.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада ДБР направило до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру Порошенко і просив зняти з нього недоторканність.

Раніше в ГБР почали розслідувати заяву про захопленні влади Порошенко при призначенні членів Вищої ради правосуддя.

КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВСП.