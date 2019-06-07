КС отказался растолковывать норму о запрете 2 раза подряд занимать пост члена ВСП

Конституционный Суд (КС) отказался растолковывать норму Конституции о запрете 2 раза подряд занимать пост члена Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 6 июня Большая палата КС рассматривала конституционное представление 48 депутатов Верховной Рады относительно официального толкования положений ч. 5 ст. 131 Конституции.

В этой статье говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность члена ВСП два срока подряд.

Принято постановление Большой палаты Конституционного Суда об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого членами Высшего совета правосудия.

Он были членами предыдущего состава ВСП.

Также ВСП уволил судью Печерского районного суда Киева Кристину Гладун.

Ранее съезд адвокатов уволил члена ВККС Луцюка, после того, как выразил ему недоверие.

Тем временем Высший совет правосудия избрал главой ВСП Владимира Говоруху.